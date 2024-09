18enne ucciso a Milano, altri due arresti

La Polizia ha arrestato due uomini accusati di aver partecipato all'omicidio di Jhonny Sulejmanovic, 18enne di origini bosniache ucciso a Milano nella notte tra il 25 e il 26 aprile scorsi. In carcere sono già finite altre tre persone e del commando faceva parte anche un sesto indagato che la Squadra Mobile sta ancora cercando.

L'omicidio è avvenuto in via Varsavia. I sei aggressori sono arrivato in auto e hanno assaltato il furgone dove Sulejmanovic dormiva con la moglie, rompendo i vetri con mazze di ferro, per poi ammazzarlo con tre colpi di arma da fuoco. Prima di allontanarsi, hanno sparato altri coipi a scopo intimidatorio verso i familiari della vittima accorsi sul posto.

Il movente, secondo le indagini, riguarda una lite avvenuta poche ore prima del delitto tra due degli arrestati e la vittima.



