Tir si ribalta sulla A7, autista in codice rosso, 4 km coda

Un tir si è ribaltato sull'A7 oggi pomeriggio intorno alle 16 tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione del capoluogo ligure. L'autista, per ragioni da accertare, ha perso il controllo del mezzo. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. L'autista del tir è stato trasferito all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi dell'incidente ma anche per deviare il traffico che scorre al momento sulla sola corsia di sorpasso. Al momento sulla tratta si sono formati 4 chilometri di coda.



