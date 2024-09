Portati in salvo i due alpinisti bloccati sul Dente del Gigante

I due alpinisti cinesi bloccati da ieri sera alla base del Dente del Gigante sono stati raggiunti dalla squadra di soccorso e portati in una zona a quota più bassa e sotto vento. Recuperati dall'elicottero con tecnici del Soccorso alpino valdostano e medico a bordo tramite verricello, vengono portati in ospedale per gli accertamenti diagnostici e le cure necessarie.

Le condizioni di vento forte impediscono il recupero con il velivolo in sicurezza della squadra a terra, che quindi, al momento e salvo miglioramenti, deve rientrare autonomamente via terra.



