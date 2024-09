Ministero Istruzione, nessuno stop per liceo Made in Italy

"Il parere del Consiglio di Stato è interlocutorio e non definitivo. Nella giornata di oggi è pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni, che è pienamente favorevole. Peraltro, nel parere del Consiglio di Stato non vengono poste osservazioni rilevanti e, dunque, non ci sarà alcuno 'stop'". Lo afferma il ministero dell'Istruzione a proposito del Liceo del Made in Italy e della decisione della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato di sospendere il parere sul regolamento del nuovo liceo.



