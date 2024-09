'Voglio uccidermi', l'allarme da Ancona durante gioco online

"Voglio uccidermi". La minaccia di suicidarsi, con un messaggio audio, è passata durante un gioco online sulla piattaforma Twitch e raccolta da uno dei giocatori, residente ad Ancona, che ha dato subito l'allarme al 112. Subito sono scattate le indagini degli agenti della polizia postale dorica che, ottenuto dalla piattaforma l'Id del giocatore, nel giro di un paio d'ore ha quindi rintracciato l'dentità dell'autore del messaggio audio residente in Toscana. A casa del giovane sono subito intervenuti gli agenti della volante del posto che hanno verificato che si trattava in realtà più di un grido d'aiuto del giovane che non di un intento suicida. Un falso allarme che nasconde una situazione di disagio.

Tutto è successo nella serata di ieri. Il giocatore che ha dato l'allarme conosceva solo il nickname del partecipante per questo la polizia Postale ha interloquioto con gli amministratori della piattaforma online e ottenuto l'identità del giovane e l'indirizzo dell'abitazione. Un falso allarme che non poteva essere sottovalutato.



