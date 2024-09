Con l'uso dell'intelligenza artificiale "iniziamo una sperimentazione in 4 regioni, Calabria, Lazio, Toscana, Lombardia pronti a estenderla se come immagino andrà bene". A dirlo è il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara al Tg com24. Per il ministro, "un conto è il cellulare che crea dipendenza e distrae, altro sono gli assistenti virtuali che possono aiutare invece nella personalizzazione della didattica e nella facilitazione dell'apprendimento".



