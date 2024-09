Tar Lazio, ok a prodotti per uso orale con cannabis light

Il Tar del Lazio ha sospeso il decreto del ministero della Salute che inseriva le composizioni orali contenenti cannabidiolo (Cbd) nella tabella delle sostanze stupefacenti. Con una sentenza pubblicata oggi, i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso dell'Ici, Imprenditori Canapa Italia, fissando un'udienza di merito il prossimo 16 dicembre. Il provvedimento, in sintesi, inseriva l'estratto della cannabis nella tabella degli stupefacenti, vietandone dunque la vendita nei negozi, nelle erboristerie e nei tabaccai, ma solo nelle farmacie con ricetta medica non ripetibile.

Sospensione analoga era arrivata ad ottobre 2023.

"Il collegio dei Giudici - commenta l'Ici - ha riconosciuto la validità delle nostre argomentazioni, rilevando il grave pericolo economico e sociale che l'applicazione del decreto avrebbe comportato, e ha deciso di sospenderne l'efficacia in attesa del giudizio di merito". "Questa decisione - continua la nota - rappresenta un'importante vittoria per il settore della canapa industriale, che rischiava di subire gravi danni economici. I giudici hanno ritenuto che l'applicazione del decreto avrebbe potuto arrecare conseguenze significative agli imprenditori e agli agricoltori del settore, già fortemente impegnati in investimenti legati alla canapa". Già ad ottobre 2023 lo stesso Tar del Lazio aveva sospeso il decreto.



