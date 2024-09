Scavalca recinzione e ferro si conficca nel braccio,grave 12enne

Un 12enne è rimasto gravemente ferito mentre tentava di scavalcare la recinzione di ferro di un parco sulla strada che collega Cavallino a Lizzanello, in provincia di Lecce. Mentre stava scavalcando la recinzione della struttura 'Casina Vernazza', all'interno della quale si trova il parco, gli si è conficcato in un braccio una lancia appuntita della struttura metallica che lo circonda.

I vigili del fuoco hanno dovuto tagliare un pezzo della recinzione per liberare il ragazzino che è stato affidato subito alle cure del personale sanitario del 118. Portato in ospedale viene sottoposto a un delicato intervento chirurgico per l'asportazione del pezzo della lancia di ferro che è rimasta nell'arto.



