Rientro in classe, Rete studenti manifesta davanti scuole Lazio

La Rete degli Studenti Medi del Lazio era oggi davanti alle scuole della regione in occasione dell'inizio della scuola. "Dopo due anni il governo Meloni non si è occupato di diritto allo studio ma ha preferito manganellare gli studenti in piazza e approvare il progetto di autonomia differenziata che spaccherà il nostro paese - dice Bianca Piergentili, coordinatrice della Rete degli Studenti Medi del Lazio - saremo opposizione contro questo governo che non ci rappresenta".



