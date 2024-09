Mattarella e Valditara a Cagliari per inaugurare anno scolastico

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme al ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sarà a Cagliari lunedì 16 settembre, dalle 16.30, per presenziare alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2024/2025, che si terrà al Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II", in via Pintus.

L'occasione della visita è la 24/a edizione di "Tutti a scuola", una cerimonia itinerante che si tiene dal 2015 e che lo scorso anno si è svolta a Forlì.

Saranno otto le scuole, una per ogni provincia dell'Isola, che rappresenteranno la Sardegna all'evento: il liceo Marconi di Sassari, gli istituti superiori Deffenu di Olbia, Volta di Nuoro, Leonardo da Vinci di Lanusei, gli istituti comprensivi 1-2 di Oristano, di Villamar, Lilliu di Cagliari, Pascoli-Deledda-Don Milani di Carbonia.

Per Mattarella è l'11/a volta che arriva in Sardegna: il capo dello Stato ritorna nel capoluogo isolano a distanza di 10 mesi: aveva, infatti, partecipato sabato 4 novembre alla cerimonia del Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze armate che si era celebrata al porto di Cagliari con la parata di oltre cinquecento militari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA