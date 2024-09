'La famiglia resta in cima ai valori degli italiani', l'indagine

La famiglia è il primo tra i valori che gli italiani dicono di aver ereditato, per il 25%, ed è prima anche nel ruolo di tutela e promozione dei valori stessi per il 75% degli intervistati. Subito dopo, per il 65% delle persone, si trovano il terzo settore e la scuola. E' quanto emerge dall'indagine "Valori, donazioni e lasciti solidali" realizzata da Walden Lab-Eumetra per il Comitato Testamento Solidale.

Per quanto riguarda i valori da trasmettere ai discendenti e alle future generazioni, nelle prime cinque posizioni, secondo lo studio, si trovano l'onestà (39%), il rispetto degli altri (36%) e, ancora, la famiglia (30%), seguiti dal rispetto delle regole (22%) e dalla generosità (21%). Per quasi la totalità degli intervistati, il 97%, ci sono valori tramandati dalla famiglia che si sono rivelati fondamentali nella propria vita. E quando si parla, poi, di valori scoperti sulla base della personale esperienza "emergono le nuove sensibilità": la parità di genere e il rispetto della natura sono entrambi al 23%, seguiti da cultura e conoscenza, amicizia e rispetto del diverso.

Dall'indagine emerge, inoltre, che sono 6 su 10 gli italiani che non riescono a indicare un oggetto che rappresenti valori importanti pensando a quale simbolo del nostro mondo vorrebbero lasciare a chi verrà dopo di noi. Tra chi risponde, il 41%, "è elevato il numero di chi fa riferimento a un valore o a una qualità e non ad un oggetto/prodotto".

Su chi potrebbe rendere migliore la nostra società, al primo posto, per gli intervistati, ci sono i cittadini (88%) e il Terzo settore (87%). Ma per il 77% degli italiani chi lo sta facendo concretamente è il Terzo settore. Il Non Profit viene, inoltre, considerato "un faro per la tenuta sociale". L'84% degli intervistati ne riconosce la grande rilevanza per il contributo che dà alla realizzazione di una società migliore.

Guardando poi alla propensione degli italiani a fare testamento, secondo quanto emerge dall'indagine, per 7 su 10 si tratta di un tema lontanissimo: il 71% è contrario, mentre il 18% lo ha già fatto o è intenzionato a farlo. Aumenta, invece, la conoscenza del lascito solidale: +12% in 5 anni. Nel 2024, l'84% degli over 50 sa cosa sia o ne ha sentito parlare.



