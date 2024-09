Pesa 220 kg e non riesce più a uscire, salvato dai pompieri

Aveva necessità di andare in ospedale, ma i suoi 220 chili di peso non gli hanno permesso di lasciare in autonomia il suo appartamento, al quinto piano di via Beato Padre Pio da Petralcina a Milano. A soccorrere l'uomo, 60enne italiano, sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano, unitamente al Nucleo Speleo Alpino Fluviale. Utilizzando la barella "tritan bariatrica" i soccorritori lo hanno calato utilizzando un'autoscala, per poi affidarlo al 118 della Croce Bianca di Magenta.



