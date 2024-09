Morti in casolare, vittime erano nel giardino della casa

Sono stati trovati nel giardino del casolare alla periferia di Perugia i corpi dell'uomo, di 69 anni, della moglie, 66, e della figlia della coppia, 39, morti - secondo una prima ipotesi - per un omicidio suicidio.

La polizia, che conduce le indagini, ha reso noto che a dare l'allarme è stato il fidanzato della ragazza giovane che, non riuscendo a mettersi in contatto con lei, si è recato presso l'abitazione della famiglia dove ha trovato i cadaveri.

Sul posto è intervenuto il magistrato di turno alla Procura di Perugia, personale della squadra volante, della mobile e della polizia scientifica, personale sanitario del 118 ed il medico legale.

Dai primi approfondimenti è emerso - si legge nella nota diffusa dalla questura - che il decesso delle tre persone è stato verosimilmente causato da colpi d'arma da fuoco. Un fucile è stato individuato in prossimità del cadavere del 69enne.

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto.



