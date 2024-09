Mori in casolare: teste, 'sabato ho sentito degli spari'

Una donna che abita non lontano dal casolare dove sono stati trovati padre, madre e figlia morti ha detto di avere sentito alcuni spari nella serata di sabato.

Oggi invece la donna, verso mezzogiorno, ha sentito le urla di richiesta di aiuto, probabilmente del fidanzato della giovane che, non riusecndo a mettersi in contato con lei, si è recato al casolare e ha trovato i corpi.

Sempre in base a dettagli raccolti sul posto, sembra che la figlia della coppia non vivesse con i genitori. Teneva però ancora parte degli abiti nella casa.

Ancora nessuna ipotesi da parte degli inquirenti sui motivi di quello che in base agli accertamenti compiuti finora è un omicidio-suicidio. I corpi sono stati trovati nel giardino di un casolare a Fratticiola Selvatica, nelle campagne alla periferia nord di Perugia.

L'allarme è stato dato intorno a mezzogiorno di oggi. La morte dei tre potrebbe però risalire alle ore, se non ai giorni, precedenti.



