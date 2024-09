Aggressione a infermieri e vigilante, 33enne ai domiliciliari

E' stato sottoposto agli arresti domiciliari dalla Polizia l'uomo di 33 anni che ieri, dopo essersi recato al pronto soccorso del policlinico Riuniti di Foggia accompagnando il padre per una visita, ha colpito due infermieri e un vigilante intervenuto per calmarlo. L'aggressore aveva un braccio ingessato che ha utilizzato per picchiarli.

Qualche ora prima i carabinieri avevano arrestato un 18enne arrivato al pronto soccorso di Foggia per uno stato d'ansia, che ha sferrato calci e pugni a tre infermieri.



