Il Papa a Timor Est: 'Troppi abusi sui bambini'

"Non dimentichiamo tanti bambini e adolescenti offesi nella loro dignità, il fenomeno sta crescendo in tutto il mondo: tutti siamo chiamati ad agire con responsabilità per prevenire ogni tipo di abuso e garantire una crescita serena ai nostri ragazzi". Lo ha detto papa Francesco nel suo discorso alle autorità e alla società civile di Timor Est, con implicito riferimento anche ai casi di abusi sessuali registrati in anni non lontani tra le file del clero.

"Siete un popolo giovane, non per la vostra cultura e per l'insediamento su questa terra, che sono invece molto antichi, ma per il fatto che circa il 65% della popolazione di Timor-Leste è al di sotto dei 30 anni di età. Questa è una ricchezza", ha sottolineato Francesco. "Questo dato ci dice che il primo ambito su cui investire è per voi l'educazione, in famiglia e nella scuola - ha osservato -: un'educazione che metta al centro i bambini e i ragazzi e promuova la loro dignità".

Alle autorità di Timor Est papa Francesco ha ricordato e lodato "il vostro impegno assiduo per giungere a una piena riconciliazione con i fratelli dell'Indonesia, atteggiamento che ha trovato la sua fonte prima e più pura negli insegnamenti del Vangelo". "Avete mantenuto salda la speranza anche nell'afflizione e, grazie all'indole del vostro popolo e alla vostra fede, avete trasformato il dolore in gioia! - ha detto - Voglia il Cielo che pure in altre situazioni di conflitto, in diverse parti del mondo, prevalga il desiderio di pace e di purificazione della memoria, perché l'unità è superiore al conflitto sempre, e per questo si chiede una certa purificazione della memoria, per chiudere le ferite e sostituire all'odio la riconciliazione e alla contrapposizione la collaborazione!".

Francesco è arrivato oggi a Timor Est, terza tappa del suo viaggio di 12 giorni in Asia e Oceania. L'aereo del Pontefice, proveniente da Port Moresby, è atterrato all'aeroporto internazionale della capitale Dili. A dare l'accoglienza ufficiale a Francesco nello scalo aereo sono stati il presidente della Repubblica José Ramos-Horta e il primo ministro Xanana Gusmão.

Al termine il Papa si trasferisce alla Nunziatura apostolica. Nel pomeriggio sono in programma la cerimonia di benvenuto al Palazzo presidenziale, la visita di cortesia al capo dello Stato e l'incontro del Pontefice con le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico.

Francesco ai giovani: 'Nella vita sappiate rialzarvi'

L'importanza di "sapersi rialzare" e "non rimanere caduti", oltre che di "aiutare gli altri a rialzarsi", è stata al centro del discorso rivolto da papa Francesco a circa 10 mila giovani allo stadio di Port Moresby, ultimo appuntamento della sua visita in Papua Nuova Guinea. Il Pontefice, in un botta e risposta con i giovani, lì ha invitati a evitare le divisioni, a "parlare il linguaggio dell'amore", mentre "c'è qualcosa che è anche peggio dell'odio: l'indifferenza".

