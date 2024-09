Maltempo, forti temporali e vento a 105 Km/h nell'Alessandrino

Come da previsioni dell'Arpa (Agenzia regionale per l'ambiente) del Piemonte, con allerta gialla per effetti localizzati di rischi idrogeologici, in provincia di Alessandria si sono verificati allagamenti sulle strade nel Tortonese, Casalese e Valenzano per scarichi fognari otturati. Inevitabili i disagi alla circolazione, consigliando la massima prudenza. Vigili del Fuoco intervenuti anche a Gavi per la verifica di un tetto pericolante.

Oltre ai forti temporali, non sono mancate le raffiche di vento: registrati dalla centralina di Capanne di Cosola (Alta Val Borbera, al confine con la Liguria) 105,1 chilometri orari.

Causa maltempo rinviate i giochi in piazza per 'La Domenica Sportiva' a Castelnuovo Scrivia, sempre nel Tortonese, e l'esperienza in mongolfiera al motor-show benefico 'Memorial Cristian Zucconi' a Bassignana, nel Valenzano.



