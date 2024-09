Sabato estivo con sole e 42 gradi, domenica di forte maltempo

Oggi farà caldo e ci sarà tanto sole: le massime sono previste in sensibile aumento ovunque con picchi di 40-42 gradi in Sardegna e 36-39 gradi in Sicilia. Farà molto caldo anche altrove, con 34 gradi sul resto del Sud ma anche a Roma e Terni, sulle infuocate regioni centrali dell’Estate 2024.

Questo sabato allungherà quindi il periodo di caldo africano iniziato alla fine di giugno su tutta l’Italia, al Sud anche prima. Ma da domenica 8 settembre cambierà tutto.

Domani una perturbazione atlantica, in ingresso dal Golfo del Leone verso l’Italia, colpirà sin dal mattino la Liguria, la Toscana e gradualmente tutto il Nord: al momento - spiega Andrea Giussoni de iLMeteo.it - sono attese forti piogge entro pranzo intorno al Mar Ligure, poi dal primo pomeriggio anche su Sardegna, Alto Lazio, Lombardia, Emilia Romagna; dalla sera saranno colpite tutte le regioni centro settentrionali.

La giornata di domenica sarà molto perturbata su gran parte del Centro-Nord dalla mattinata in poi; sarà ancora bella e molto calda al Sud con ampie schiarite anche su Lazio, Abruzzo, Molise e Marche (a tratti Nord-Est) fino al primo pomeriggio.

La prossima settimana vedrà invece un graduale calo delle temperature massime verso i 23-26 gradi ovunque, e con minime fino a 12-13 gradi al Nord: qualora la previsione venisse confermata, entreremo in un periodo simil-autunnale con un cambio di stagione importante.

L’analisi dei dati intanto conferma che la Capitale è stata una delle città più colpite dalle ondate di calore degli scorsi mesi: a luglio ed agosto la media delle temperature massime di Roma è stata 34,3 gradi, "un valore eccezionale, strabiliante, così estremo che è schizzato oltre la climatologia di circa +3 gradi", spiega Giussoni. Un andamento simile è stato registrato anche a Milano, Bologna e Napoli (per citare alcune città) con +2,5/+3 gradi oltre la media, ma solo ad agosto.

