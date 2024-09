Crosetto,fiducia nei servizi,una mela marcia fa danni

"L'idea stessa che la mia sfiducia riguardasse" i servizi "o i suoi vertici è più ridicola che falsa. Purtroppo, basta una sola mela marcia a fare danni.

L'importante è individuarle ed agire di conseguenza. Anche perché l'esistenza di rapporti distorti tra servizi e informazione rappresenterebbe una minaccia reale all'assetto democratico. In Italia invece i servizi rappresentano un presidio di piena legalità e democrazia che sa anche depurarsi quando serve". Così in una nota il ministro della Difesa Crosetto sulle indagini del procuratore di Perugia Raffaele Cantone in seguito alla denuncia del ministro su presunti accessi illegittimi a informazioni riservate sul suo conto, nella quale venivano tirati in ballo anche i servizi segreti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA