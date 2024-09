A Villa della Torre il pranzo del G7 dei Parlamenti

Villa Della Torre, splendida dimora cinquecentesca a Fumane, (Verona) di proprietà dell'imprenditrice vitivinicola Marilisa Allegrini, ha ospitato oggi il pranzo dei Presidenti delle Camere basse dei Paesi del G7 e del Parlamento europeo. La Villa, restaurata con grande dedizione da Allegrini e dalla sua famiglia, è stata così sede dell'evento conclusivo della 22/a riunione delle Camere basse, tenutasi a Verona, nell'ambito della presidenza italiana del G7.

Accompagnati dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana, i presidenti partecipanti al G7 hanno raggiunto il cuore della Valpolicella, e fatto visita ad uno dei più importanti monumenti del Rinascimento Italiano, opera di Giulio Romano, Michele Sanmicheli, Giovanni Battista Scultori e delle loro scuole. Per l'occasione sono stati serviti agli ospiti del G7 i vini del gruppo Marilisa Allegrini - della tenuta veronese di Villa della Torre, e delle due tenute toscane, di Bolgheri e di Montalcino - oltre a quelli in edizioni speciali e limitate creati in occasione della collaborazione culturale nata tra Villa della Torre e la Fondazione Palazzo Te di Mantova.

Al termine del pranzo è stata donata ai presidenti del G7 una bottiglia di "Camera dei Giganti", edizione limita di Valpolicella classico superiore ispirata agli affreschi di una delle sale iconiche del cinquecentesco palazzo mantovano.





