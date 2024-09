Schiacciato da una balla di fieno, muore a 77 anni

Tragico infortunio questa mattina in un'azienda agricola di Castelnuovo Rangone, nel modenese. Un uomo di 77 anni è morto schiacciato da una balla di fieno all'interno del capannone dell'azienda agricola di famiglia, situata in Via Stradello Canneti. A perdere la vita uno dei titolari della F.lli Giberti.

A trovare il corpo ormai privo di vita è stato uno dei fratelli della vittima. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Poco dopo sul posto è giunta anche la medicina del lavoro e i carabinieri di Vignola, che stanno ora effettuando accertamenti per risalire alla dinamica del tragico infortunio agricolo.



