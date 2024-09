In corso le ricerche del disperso travolto da piena torrente

Non si fermano, lungo l'asta dell'Orco, nel Torinese, le ricerche di Gianni Canavera, 58 anni, l'uomo di San Francesco al Campo che risulta disperso da ieri mattina, quando il suo trattore è stato travolto dalla piena del torrente. Carabinieri e vigili del fuoco, approfittando dell'abbassamento del livello dell'acqua, stanno perlustrando la zona e, compatibilmente con le condizioni meteo, nelle prossime ore sarà impiegato l'elicottero Drago per una serie di ispezioni dall'alto.

Il 58enne stava effettuando delle opere di disboscamento sulla riva dell'Orco, ieri mattina, quando si è verificato l'incidente. Il trattore si è ribaltato in acqua e da quel momento l'uomo è scomparso, trascinato via dalla corrente.





