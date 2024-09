Jussef Baron Motkar Loka, il detenuto di 18 anni morto carbonizzato in una cella del carcere di San Vittore la notte scorsa, era stato arrestato qualche mese fa per rapina e si trovava in carcere in custodia cautelare in attesa di giudizio. Il rogo all'interno della cella, nella quale era presente anche un altro detenuto che è riuscito a mettersi in salvo, sarebbe partito da un materasso.



