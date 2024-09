Camion con cento maiali finisce nel fiume Olona

Un camion che trasportava un carico di oltre 100 maiali è finito nel fiume Olona, all'altezza di Copiano, in provincia di Pavia. L'incidente è avvenuto stamani.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che sono riusciti a mettere in salvo il conducente del mezzo. Sono in corso le operazioni di recupero dei suini rimasti intrappolati nel veicolo. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire l'intervento: gli automobilisti diretti da Pavia a Lodi devono temporaneamente seguire percorsi alternativi.



