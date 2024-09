Schlein, in Puglia e al Sud risultati straordinari del Pd

"Noi siamo qui a Manfredonia per la seconda volta dopo pochi mesi non solo per festeggiare la vittoria ma anche per la festa regionale del Partito democratico. Ricordo che abbiamo avuto un risultato straordinario qui in Puglia e che abbiamo raggiunto il risultato di essere il partito più votato al Sud alle scorse elezione europee". Lo ha detto la segretaria del partito democratico Elly Schlein questa sera a Manfredonia nel Foggiano dove è in corso fino a domenica la festa regionale dell'Unità.

"Quindi - ha aggiunto la segretaria - è un piacere tornare per rilanciare in queste settimane di settembre alcune battaglie fondamentali la prima delle quali il contrasto all'autonomia differenziata che vuole spaccare in due questo Paese e che vuole aumentare le diseguaglianze che il sud e le aree interne hanno già pagato sin troppo. Continueremo a raccogliere le firme anche a questa nostra festa. Continueremo ad insistere per il salario minimo, continueremo ad insistere ad inchiodare questo governo alle sue responsabilità sulla salute pubblica".

In questi giorni, ha chiosato la leader del Pd "è più chiaro che mai: non c'è più un governo. Sembra una saga di Beautiful.

Io davvero non riesco a capacitarmi del fatto che in questi giorni la presidente del consiglio abbia passato un'ora e mezza ad occuparsi non delle liste d'attesa che si allungano, non dei redditi reali degli italiani che sono sei punti più bassi del 2008 ma a verificare gli scontrini di Sangiuliano".



