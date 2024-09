Mantide diavoletto arriva sulle sponde dello Scrivia in Piemonte

Un nuovo insetto si aggiunge alla lista delle specie osservate all'interno delle Aree protette del Po Piemontese: si tratta della mantide diavoletto, Empusa pennata, osservata di recente lungo le sponde del torrente Scrivia, all'interno della Riserva naturale di Castelnuovo (Alessandria), che si conferma luogo ricco di biodiversità e capace di regalare interessanti sorprese naturalistiche.

Dalle dimensioni molto ridotte, pochi centimetri di lunghezza, e dalla livrea caratterizzata da un mimetismo davvero efficace, risulta alquanto difficile scorgerla tra la vegetazione, a meno che non sia in movimento. Ha una distribuzione mediterranea ed è diffusa soprattutto nelle aree più aride e calde ma, come altre specie, negli ultimi anni si sta espandendo verso Nord a causa del riscaldamento globale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA