Maltempo: Radio Popolare deve sospendere le trasmissioni

Per la prima volta dalla sua nascita nel 1976 Radio Popolare ha interrotto le sue trasmissioni per colpa del maltempo che da questa mattina ha colpito Milano. Si è allagata infatti la centralina dell'elettricità di via Ollearo, dove ha sede la radio, e quindi dalle 10.30 i programmi sono andati in onda grazie al gruppo elettrogeno che però dalle 13.45 ha smesso di funzionare: "Abbiamo dovuto sospendere le trasmissioni, per la prima volta nella nostra storia non siamo in onda", ha detto all'ANSA Lorenza Ghidini, direttrice di Radio Popolare, spiegando che al momento la radio trasmette solo una diretta su Instagram.

Poco dopo le 14 sono arrivati i tecnici per ripristinare la centralina elettronica in via Ollearo, allagata anche a causa di un tombino che si è otturato, ma l'intervento potrebbe durare alcune ore.

L'acqua è entrata anche in alcuni locali della radio, soprattutto nella parte sotto la sede stradale, e al momento è in corso solo una diretta su Instagram nella quale i giornalisti si alternano raccontando l'inedita situazione della storica emittente milanese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA