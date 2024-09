Maltempo, a Milano allagato l'atrio del Tribunale

Le violente piogge che dalla scorsa notte hanno colpito Milano hanno creato problemi anche al Palazzo di Giustizia. Stamane infatti il grande atrio nei pressi dell'ingresso principale, dove sono allestiti gli sportelli per il pubblico, si è allagato. Lo stesso è accaduto in alcuni corridoi e, come è già capitato in passato, al terzo piano dove la pioggia si infiltra dal tetto. Il personale ha cercato di tamponare, asciugando i pavimenti, e disseminando secchi per raccogliere l'acqua che gocciola dall'alto in molti punti.





