Gruppo bloccato ai 2.000 metri del rifugio Scarfiotti da frana

Le squadre del Soccorso alpino e speleologico piemontese di Bardonecchia (Torino) stanno operando per l'evacuazione di un gruppo di ospiti del rifugio Scarfiotti, che si trova a 2.165 metri di quota, isolati da una frana.

A causa delle abbondanti precipitazioni che stanno interessando il Piemonte in queste ore, i tecnici sono stati attivati inoltre nella zona della Valle di Susa (Torino) per attività di presidio del territorio. In particolare nella zona di Bussoleno e Mattie, dove il rio Gerardo ha provocato il crollo di due ponti in borgata Giordani e borgata Combe.

Quest'ultima risulta raggiungibile soltanto a piedi. Le squadre sono operative dall'alba di questa mattina per monitorare i corsi d'acqua.



