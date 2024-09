Campidoglio, avanti tutta su Fontana di Trevi a numero chiuso

La Fontana di Trevi a numero chiuso e su prenotazione: la volontà politica del Campidoglio c'è, e presto saranno convocate le riunioni tecniche per decidere come organizzare la piazza, oggi presa d'assalto da migliaia di turisti e ormai quasi ingestibile anche dai vigili urbani.

L'assessore al Turismo Alessandro Onorato ne ha parlato con il sindaco Roberto Gualtieri, che si è detto d'accordo. Resta da capire il come, e bisognerà sentire tutti gli attori in campo, a partire dalla Soprintendenza, visto il valore della piazza.

Quello che finora sembra emergere è che l'ingresso limitato sarà al 'catino' gradinato della Fontana, e che l'accesso a numero chiuso potrebbe terminare a sera, quando ci sono meno visitatori. I romani non pagheranno per la 'loro' fontana, mentre i turisti potrebbero pagare un ticket simbolico di un euro, denaro da reinvestire almeno in parte per pagare stewart e un servizio di informazioni turistiche. E se il modello funzionerà, potrebbe anche essere esportato ad altri luoghi della città.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA