Bomba d'acqua su Bari, in un'ora caduti 26 millimetri di pioggia

La bomba d'acqua che ha colpito nel pomeriggio la città di Bari ha procurato una serie di disagi alla viabilità. Il Comune informa che in un'ora sono caduti 25,9 mm di pioggia. La Polizia Locale è stata costretta a chiudere il sottopasso ferroviario di via Bruno Buozzi e il sottovia La Rotella, nella zona industriale. Per quanto riguarda il sottovia Duca degli Abruzzi, invece, dopo una breve chiusura al traffico è tornato transitabile, così come nel caso del sottopasso di via Quintino Sella rimasto sempre aperto alla circolazione stradale.

"La violenza e l'intensità del temporale - spiega una nota - ha determinato l'interruzione della linea dati in alcuni uffici a causa degli sbalzi di energia elettrica. Attualmente sono in corso sopralluoghi e interventi di Polizia locale, dei tecnici della ripartizione Lavori Pubblici, settori Infrastrutture, Giardini, e degli operai della Multiservizi".

Si sta procedendo a una stima dei danni e tutte le segnalazioni relative a situazioni di pericolo o emergenza.

Anche rispetto alla tenuta degli alberi e alla vegetazione più in generale, sono state prese in carico dall'amministrazione comunale.

Resterà chiuso al traffico dei veicoli, nelle prossime ore, un breve tratto di corso Alcide De Gasperi, dall'intersezione di viale Einaudi all'intersezione con via Morea. Il forte vento che ha accompagnato la pioggia, a quanto si è appreso, ha causato anche il crollo di calcinacci e alcuni pannelli di controsoffittatura in due padiglioni del policlinico, tra cui un ufficio della zona che ospita la direzione generale. Aree in cui non c'era nè personale né utenza.



