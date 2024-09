Temporali e rischio idrogeologico, allerta arancione in Toscana

Un'allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali forti sulle zone centro-settentrionali, costa e Arcipelago della Toscana, dalle 6 alle 18 di domani, giovedì 5 settembre, è stata emessa dalla Sala operativa della Protezione civile regionale. Allerta gialla sul resto della regione. E' quanto reso noto dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social.

A partire da questa sera sulle zone centro-settentrionali, costa e Arcipelago è prevista allerta gialla per temporali forti e rischio idrogeologico. Per domani su zone Etruria-costa centrale della Toscana allerta gialla per rischio idraulico.

"Il nostro sistema regionale di Protezione civile è pienamente operativo e in stato di allerta, prestiamo massima attenzione", ha sottolineato il governatore, Previsto il transito di una perturbazione atlantica con rovesci e temporali, localmente forti. Nella prima parte della giornata di domani fenomeni più probabili e intensi sulle province settentrionali, in Arcipelago e sulla costa centro-settentrionale; nel pomeriggio precipitazioni in graduale spostamento verso le zone più interne. Possibilità di temporali forti su tutta la regione, sebbene risulteranno più probabili e frequenti sulla costa, in Arcipelago e sulle zone di nord ovest. Colpi di vento e possibili grandinate.



