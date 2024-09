Ritardi per guasto su Alt Velocità, fino a 2 ore verso Bologna

Sulla linea Firenze - Bologna Alta Velocità la circolazione ferroviaria è rallentata in direzione Bologna per un inconveniente tecnico a un treno. Effetti sulla mobilità: rallentamenti fino a 120 minuti in direzione Bologna e fino a 60 minuti in direzione Firenze. Lo rende noto Rfi sul sito dedicato alla mobilità. Il rallentamenti sono iniziati attorno alle ore 21 di questa sera.

Questi i Treni Alta Velocità di Trenitalia direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti: • FR 9556 Napoli Centrale (16:40) - Milano Centrale (21:50) • FR 9660 Napoli Centrale (16:55) - Brescia (22:23) • FR 8526 Roma Termini (17:50) - Bolzano (22:48) • FR 9326 Roma Termini (18:25) - Torino Porta Nuova (23:20).



