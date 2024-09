"Non ho nemmeno un sito Facebook o Twitter perché i social sono molte volte fonte di equivoci e fake news. Certamente rivolgerei un invito alla cautela quando si occupano posti di responsabilità. Questo non significa che la mia sia una critica. Vedremo da come andrà la vicenda". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a Sky Tg24,alla domanda su un eventuale suggerimento da fornire al ministro Sangiuliano dopo il 'caso Boccia'.



