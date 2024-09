Incendio monte Cimadors, impegnati 3 elicotteri e 2 Canadair

La Protezione civile Fvg ha reso noto che dalle 9 di stamani sono ripresi i pescaggi nel lago di Weissensee, in Carinzia, nell'ambito del vasto incendio che dal 19 agosto scorso divampa sul monte Cimadors, nel comune di Moggio Udinese (Udine) e che si è esteso su un'area di 450 ettari. I pescaggi vengono effettuati "come da autorizzazione rilasciata dall'autorità austriaca", precisando che "attualmente è presente un funzionario di collegamento della Polizia di Thörl-Maglern presso il lago".

Ieri l'attività di pescaggio è stata al centro di una polemica tra le autorità italiane e quelle austriache in merito all'autorizzazione e alle modalità di pescaggio stessa.

Comunque, per quanto riguarda l'incendio, stamattina, a seguito di un sopralluogo aereo effettuato alle 7, tre elicotteri del Servizio aereo regionale della Protezione civile e due Canadair del COAU, sono stati impegnati nel prosieguo delle attività di spegnimento. Si è ricorso al lago carinziano dopo alcuni pescaggi di acqua in mare.

Al lago di Cavazzo sono presenti i volontari dell'Associazione Lifeguard Academy per interdizione lago, in caso di utilizzo da parte dei Canadair, al momento non accessibile per la presenza di vento. E' inoltre sempre operativa la linea di attingimento di acqua di carico da vasche per gli elicotteri con i volontari AIB delle squadre comunali di protezione civile di Amaro e Pontebba con il supporto di un funzionario della Protezione civile della Regione. Il vascone è sito nella frazione di Monticello. La base incendio con il DOS si trova in località Morôlz.

Le previsioni meteorologiche ipotizzano sulla zona montana e sulla fascia orientale della regione, qualche rovescio o temporale di calore nel pomeriggio e in serata. Non è escluso qualche rovescio o temporale isolato anche su altre zone. Più intense dovrebbero essere le piogge domani, specie su pianura e costa.

Invece, l'incendio a Chiusaforte sul monte Piccolo Belepeit, divampato il 29 agosto, è bonificato e durante la mattinata è proseguito il monitoraggio da parte del personale del Corpo Forestale Regionale. Monitoraggio anche per l'incendio al Lisert Monfalcone, divampato il 31 agosto.



