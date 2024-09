Branco di delfini avvistato al largo di Termoli

"Mai avvistati così tanti delfini nel mare di Termoli". Così un diportista della città molisana al rientro in porto dopo un'uscita in mare. Il branco è stato avvistato ieri nelle prime ore della mattinata a circa 5 miglia dal porto di Termoli. "Uno spettacolo meraviglioso - ha dichiarato il termolese all'ANSA - E' stata una sorpresa. Ne ho avvistati altre volte durante le uscite in barca al mattino presto, ma così numerosi non era mai capitato. E' stato emozionante, bellissimo". I delfini si sono lanciati in evoluzioni avvicinando anche l'imbarcazione e rincorrendosi tra loro vicino allo scafo.

Gli avvistamenti di delfini avvengono abbastanza spesso davanti alla costa del Molise, ma perlopiù si tratta di pochi esemplari, mai di branchi così numerosi.



