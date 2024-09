Scontri tra capi ultrà dell'Inter, un morto e un ferito

L'omicidio di Antonio Bellocco, tra i capi ultrà dell'Inter e legato alla 'ndrangheta, ucciso a coltellate alle porte di Milano dal leader della curva nord Andrea Beretta, che lo aveva ferito a una gamba con un colpo di pistola, porta ancora una vola alla ribalta il fenomeno dei legami tra criminalità organizzata, eversione o estremismo e tifoserie. Una questione su cui hanno acceso un faro non solo la Dna ma anche parecchie procure sparse in tutta Italia.

Questa mattina, prima delle undici, a Cernusco sul Naviglio, nel milanese, un nuovo fatto di sangue che sta destando non poche preoccupazioni per il rischio di ritorsioni. Dalla palestra "Testudo", frequentata da esponenti della tifoseria neroazzurra, escono Beretta, 49 anni, che si era appena allenato, e Bellocco. I due salgono sulla Smart del secondo, erede della 'ndrina di Rosarno, figlio 36enne dello storico capobastone Umberto Bellocco e con una condanna definitiva per mafia.

A bordo dell'auto parcheggiata davanti all'ingresso della scuola di pugilato, secondo una prima ricostruzione, Belocco avrebbe sparato ferendo, poi si saprà in modo non grave, Beretta il quale a sua volta con un coltello a serramanico lo ha colpito due volte alla gola, uccidendolo. Eppure, come testimonia una foto postata sui social da Marco Ferdico, uno dei capi emergenti degli ultrà nerazzurri, la sera prima i due hanno giocato insieme a calcetto, in una sfida tra amici. Un "derby" tra tifosi di Inter - il club è estraneo a qualsiasi vicenda giudiziaria che coinvolge la curva - e Milan.

"Non avevo alternativa, mi sono difeso", ha detto Beretta, al suo legale Mirko Perlino, prima di finire in sala operatoria.

Versione questa che, verosimilmente, starebbe fornendo ai pm Paolo Storari e Sara Ombra, titolari delle indagini assieme al procuratore Marcello Viola, che lo stanno interrogando. Prima di formalizzare l'arresto o il fermo, che poi dovrà essere vagliato dal gip, i pubblici ministeri si sono ii recati al San Raffaele, dove Beretta è piantonato, per sentirlo. Poi vaglieranno le sue dichiarazioni, gli elementi finora raccolti dai Carabinieri durante i rilievi (è stata trovata anche la pistola) e gli esiti delle immagini di una telecamera per prendere le loro determinazioni. C'è da capire cosa ci sia dietro la vicenda, forse una questione di affari o uno sgarro.

Video Sparatoria Cernusco sul Naviglio, l'avvocato di Beretta: 'Mi ha detto che si e' difeso'

Beretta, d'altro canto, non è sconosciuto al quarto piano del palazzo di Giustizia di Milano. Dallo scorso ottobre è sottoposto a sorveglianza speciale per "episodi minatori e violenti" che avrebbe messo in atto "per molti anni", con "segnalazioni e condanne" che "partono nel 2008 e si dispiegano fino al 2022 anche in pendenza dei Daspo". Inoltre era stato arrestato nel febbraio 2020 dalla Polizia per la violazione di un Daspo, dopo gli incidenti avvenuti prima di un derby Inter-Milan, durante i quali circa 200 tifosi avevano lanciato petardi e bottiglie di vetro contro le forze dell'ordine davanti allo stadio. Era tornato ai domiciliari, sempre per la violazione di un Daspo, nel dicembre di due anni fa.

Nei mesi scorsi per lui si era chiuso anche un processo con una condanna ad una multa per il violento pestaggio di un ambulante che stava vendendo foto di calciatori e altri gadget davanti allo stadio Meazza, prima della partita di Champions League Inter-Liverpool del febbraio del 2022. Durante il pestaggio gli avrebbe detto: "i napoletani non li vogliamo". A luglio, infine, era stato condannato a 6 mesi, pena sospesa, come l'ex calciatore Davide Bombardini, con un'accusa riqualificata dai giudici da tentata estorsione ad esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

A tutto ciò si aggiunge l'omicidio di oggi, un fatto molto pesante che si colloca in un quadro più ampio su cui si sta già indagando e che riguarda anche una serie di presunti business illeciti che vedono fianco a fianco il mondo delle curve e la criminalità organizzata.



