Morto il 28enne ferito dopo una lite in Costa Smeralda

Giuseppe Mannoni, il 28enne di Thiesi ferito la settimana scorsa dopo essere stato spinto da un amico e aver sbattuto la testa per terra nel parcheggio del Phi Beach, famoso locale di Baja Sardinia, in Costa Smeralda, è morto oggi nel reparto Rianimazione dell'ospedale di Nuoro.

Il giovane era ricoverato in coma farmocologico dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa per la riduzione di un ematoma cerebrale.

Non è sopravvissuto alle conseguenze del trauma riportato sbattendo la testa per terra, e ora la posizione dell'amico che, secondo i primi riscontri dei carabinieri del Reparto territoriale di Olbia, lo avrebbe spintonato o colpito al culmine di una discussione iniziata mentre Mannoni e i suoi compagni andavano via dal locale dopo una serata di bagordi, potrebbe aggravarsi.

Ufficialmente non ci sono ancora indagati per la morte del 28enne. I carabinieri hanno identificato le persone che si trovavano con lui nel parcheggio del Phi beach, e stanno accertanto chi di loro lo abbia colpito o spinto facendolo cadere.

Dopo essere caduto e avere battuto la testa, Mannoni è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e accompagnato al Pronto soccorso di Olbia. Qui è stato visitato e lasciato in osservazione nell'attesa di esami più approfonditi. Lui però è andato via, è tornato nella sua casa a Thiesi dove il giorno successivo è stato male. È stato quindi accompagnato all'ospedale di Ozieri e i medici gli hanno riscontrato un ematoma cerebrale. È stato trasferito nel reparto Neurochirurgia dell'ospedale di Nuoro, dove è stato sottoposto d'urgenza a un intevento chirurigico per ridurre l'ematoma. Oggi ha cessato di vivere.



