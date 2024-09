Maltempo su costa Molise, allagamenti e disagi

Allagamenti e disagi in Basso Molise a causa dell'ondata di maltempo abbattutasi sul litorale molisano nel pomeriggio di oggi. Un temporale con lampi e tuoni ha interessato i centri della costa e dell'hinterland creando disagi e danneggiamenti.

Diverse le richieste di intervento ricevute alla sala operativa dei Vigili del Fuoco per strade e abitazioni allagate, auto in panne.

Il Lido di Campomarino (Campobasso) è in buona parte invaso dall'acqua piovana ed è stato necessario l'intervento dei pompieri. Due le squadre intervenute sul posto.

Problemi anche sulla Sp 40 a Portocannone (Campobasso). Il nuovo asfalto della provinciale è stato divelto dal maltempo creando situazioni di pericolo alla circolazione. In zona sono intervenuti gli operai della Provincia di Campobasso per la messa in sicurezza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA