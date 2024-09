Lo storico tram di Trieste tornerà in esercizio entro l'anno

Lo storico tram di Trieste che dal centro città si arrampica trasformandosi da un certo tratto in funicolare fino a raggiungere Opicina, sul Carso, potrebbe tornare in esercizio entro l'anno. Lo prevedono sia il Comune di Trieste, per bocca del sindaco, Roberto Dipiazza, sia l'Ansfisa, Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, che oggi si sono incontrati a Roma proprio per chiudere la vicenda, cominciata il 16 agosto 2016 quando si verificò un incidente tra due vetture e da allora il tram non ha più ripreso servizio.

Al termine dell'incontro è stato "concordato di procedere al completamento delle lavorazioni già previste e di finalizzare al più presto alcuni interventi, fra cui quelli sul materiale rotabile e quelli sui dieci deviatoi presenti sul percorso, per poter riavviare della linea, in un tempo stimato entro la fine dell'anno in corso", riporta una nota congiunta. Una volta realizzati questi primi interventi "indifferibili", saranno indicate le prescrizioni a cui attenersi per "completare tutti gli ulteriori interventi per migliorare il livello di servizio, che saranno programmati con un'attuazione graduale nei prossimi mesi".



