Investito e ucciso in corsia d'emergenza sull'A14 nelle Marche

Un 58enne è stato investito e ucciso dopo che era sceso dall'auto in corsia d'emergenza dell'autostrada A14 dove si era fermato forse perché doveva cambiare una gomma. L'incidente mortale è avvenuto verso le 8.25 in direzione nord al chilometro 257, all'altezza di Civitanova Marche (Macerata).

L'automobilista, secondo le prime informazioni, si era fermato con l'auto in corsia d'emergenza a causa di una foratura di una gomma; era sceso dal mezzo e si apprestava al cambio del pneumatico quando è stato travolto da un altro veicolo in transito, un autocarro Fiat Doblò, ed è deceduto. Sul posto i sanitari e la polizia stradale sottosezione di Porto San Giorgio (Fermo). Sono ancora in corso gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.



