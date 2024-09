Un forte temporale - con pioggia e vento - sta interessando Roma. Diversi i video sui social che da questa mattina mostrano vie e sottopassi allagati. In via Ottaviano - come si vede nei filmati su Instagram - alcune grate del cantiere per i lavori del Giubileo sono state abbattute dal vento. Anche a piazza Risorgimento sono stati scaraventati diversi tavolini, sedie e ombrelloni.

Video Bomba d'acqua su Roma, allagamenti e forte pioggia in centro

L'acqua ha raggiunto anche il sottopasso pedonale che collega San Pietro a via delle Fornaci. Disagi e allagamenti anche nel centro storico. Strade allagate e alberi caduti per la bomba d'acqua che si è abbattuta su Roma. Tra le zone più colpite il centro storico e il quartiere Prati. Diverse le segnalazioni arrivate alla centrale operativa della polizia locale. Alberi caduti in via di Santa Maria di Galeria, all'altezza via di Boccea, e in via Valle Aurelia, all'altezza della fermata metro.

Sono oltre trenta gli interventi effettuati, dalle 14 di oggi pomeriggio, dai vigili del fuoco a Roma e provincia a causa del maltempo. Si tratta principalmente di danni d'acqua, alberi e rami caduti, rimozione di cornicioni e tegole Le zone maggiormente colpite sono la Rustica, Prati, lungotevere Ostiense e Circo Massimo. Attualmente ci sono quaranta interventi in attesa.





