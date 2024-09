Allerta gialla sul Piemonte per temporali e grandinate

Allerta gialla in Piemonte per domani per temporali forti su zone montane occidentali e pianure. Per Arpa Piemonte sono previsti temporali sparsi anche oggi, in particolare sui rilievi.

Nella notte e al primo mattino di domani intensificazione dei temporali sulla fascia centro occidentale con grandinate e raffiche di vento.

Prevista una breve pausa nella mattinata, ma un nuovo peggioramento dal pomeriggio verso sera, che proseguirà giovedì, con piogge e temporali diffusi, di intensità forte o localmente molto forte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA