Frana nel Casertano: ancora nessuna traccia dei due dispersi

Ancora nessuna traccia a San Felice a Cancello (Caserta) delle due persone - la 74enne Agnese Milanese e il figlio 42enne Giuseppe Guadagnino - disperse da martedì 27 agosto dopo essere state travolte a bordo della loro Apecar dal fiume di fango e detriti sceso giù con furia, in seguito ad un violento nubifragio, dalla collina che sovrasta la frazione di Talanico.

In questi giorni i Vigili del Fuoco di Caserta, che stanno effettuando le ricerche servendosi di gommoni, droni, cani molecolari e nucleo sommozzatori, stanno concentrando le ricerche nell'invaso dell'ex cava Giglio, dopo aver scandagliato in lungo e in largo il canalone che costeggia la frazione, dove era stato rinvenuto poche ore dopo la frana e la scomparsa di madre e figlio il rottame dell'Apecar; nei giorni seguenti sono spuntati diversi pezzi del mezzo a tre ruote, ma dei due dispersi nessuna traccia.

Ieri, domenica, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta hanno continuato a cercare nella prima vasca di accumulo delle acque piovane situata a monte della frazione e nell'ex Cava Giglio, situata a valle. Nella prima vasca sono sempre all'opera i mezzi movimento terra, mentre nell'ex cava è stato effettuato un tentativo con un' imbarcazione in metallo ed idrogetto, ma il tentativo di navigare il bacino all'Interno della cava non è andato a buon fine, così il nucleo sommozzatori e fluviale ha nuovamente calato un gommone per cercare all'interno della Ex Cava Giglio. Anche oggi si andrà avanti con tali attività.



