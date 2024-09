Caso Natoli, Nello Rossi 'fatto grave, Csm esca dall'inerzia'

"Le questioni poste dal caso Natoli sono troppo gravi e serie per farne materia di cavilli e di vuote suggestioni e per tutti i membri del Consiglio Superiore è venuto il momento dell'assunzione di responsabilità. Essi sono chiamati a decidere se tutelare l'immagine e la funzionalità dell'organo di governo autonomo o se scegliere di rimanere inerti, accettando che i fatti già noti sul caso Natoli e quelli che potranno emergere nel prossimo futuro pongano una pesantissima ipoteca sulla credibilità e sull'efficienza dell'attività del Consiglio Superiore". Lo sottolinea Nello Rossi, già sostituto procuratore generale in Cassazione ex ex componente del Csm, nel suo intervento su 'Questione Giustizia', rivista di Magistratura democratica da lui diretta.

"Se nella vicenda della consigliera Rosanna Natoli l'etica, almeno sino ad ora, si è rivelata imbelle - prosegue Nello Rossi - e se gran parte della stampa e della politica hanno scelto il disinteresse e l'indifferenza preferendo voltarsi dall'altra parte di fronte allo scandalo cha ha coinvolto un membro laico del Consiglio, è al diritto che occorre guardare per dare una dignitosa soluzione istituzionale al caso, clamoroso e senza precedenti, dell'inquinamento della giustizia disciplinare".

"L'organo di governo autonomo della magistratura - spiega Nello Rossi - può infatti decidere di agire in autotutela, sospendendo il consigliere sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo, come previsto dall'art. 37 della legge n.

195 del 1958, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura".

"Questa peculiare forma di sospensione 'facoltativa' può essere adottata con garanzie procedurali particolarmente forti per il singolo consigliere - la votazione a scrutinio segreto e un quorum deliberativo di due terzi dei componenti del Consiglio - ed è regolata da una normativa speciale, non abrogata né in alcun modo incisa dalle recenti disposizioni della riforma Cartabia", rileva Nello Rossi.

Le questioni poste dal caso Natoli, ad avviso dell'ex magistrato, " sono troppo gravi e serie per farne materia di cavilli e di vuote suggestioni e per tutti i membri del Consiglio Superiore è venuto il momento dell'assunzione di responsabilità. Essi sono chiamati a decidere se tutelare l'immagine e la funzionalità dell'organo di governo autonomo o se scegliere di rimanere inerti, accettando che i fatti già noti sul caso Natoli e quelli che potranno emergere nel prossimo futuro pongano una pesantissima ipoteca sulla credibilità e sull'efficienza dell'attività del Consiglio Superiore".



