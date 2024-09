Ad Antimafia gli atti d'indagine di Perugia su dossieraggio

Saranno trasmessi alla commissione Antimafia "nei prossimi giorni" gli atti relativi all'indagine sui presunti dossieraggi confezionati attraverso accessi non autorizzati alla banca dati della Dia. Lo ha reso noto la procura di Perugia.

La trasmissione sarà fatta "essendo venuto meno oggi il segreto" dopo che "gli atti che sono stati trasmessi al Gip con la richiesta cautelare" relativa all'ex sottufficiale della guardia di finanza e all'ex magistrato in servizio alla procura antimafia. Richiesta rigettata dal Gip e per la quale la Procura ha fatto ricorso al riesame.



