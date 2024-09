Vasto incendio boschivo sul Carso, in corso la bonifica

Sono proseguite tutta la notte le operazioni di monitoraggio e bonifica del vasto incendio divampato ieri nel primo pomeriggio sul Carso, in località Lisert. A causa del vento, riferisce la Protezione civile di Monfalcone, durante la notte ci sono state più riprese del fuoco, prontamente circoscritte.

Nella zona stamani persisteva un forte fumo, percepito anche nelle aree limitrofe.

L'elicottero della Protezione civile è nuovamente operativo sul posto. "Purtroppo il fuoco è arrivato anche in alcuni punti già devastati dagli incendi del 2022 e nell'habitat protetto", spiega la Protezione civile. Una quarantina gli ettari colpiti.

Per spegnere le fiamme ieri sono intervenute numerose squadre di vigili del fuoco, il Corpo forestale regionale, volontari Aib della Protezione Civile, elicotteri e due Canadair del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, giunti uno da Genova e l'altro da Roma. Diverse le ore impiegate per domare il rogo, fino a tarda sera. L'incendio ha minacciato alcune infrastrutture ma non case; nessuna abitazione è stata evacuata. Nel corso della notte alcune squadre hanno presidiato l'area incendiata.

Ieri pomeriggio era stata interrotta anche la linea ferroviaria Venezia-Trieste tra la stazione di Monfalcone e Bivio d'Aurisina, con disagi per gli utenti. In serata i collegamenti sono stati ripristinati.



