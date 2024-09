Orsi in Trentino: protesta alla Mostra del cinema di Venezia

Blitz animalista contro la Provincia di Trento alla Mostra del cinema di Venezia. Questa mattina militanti di Centopercentoanimalisti hanno manifestato davanti all'hotel Excelsior esponendo uno striscione in lingua inglese e tedesca in difesa degli orsi.

Successivamente gli Attivisti si sono spostati ai campi da tennis dove arrivava Richard Gere per una masterclass. Una volta sceso dall'auto l'attore americano ha salutato i militanti che protestavano contro la disposizione approvata dalla Provincia autonoma di Trento che autorizza a uccidere gli orsi. Nel mirino anche l'uso di cani "anti orso": "Oltre all'infamia di mettere un animale contro l'altro, avrà il solo risultato di rendere gli orsi aggressivi contro ogni cane, come già succede con i cinghiali" hanno detto i militanti di Centopercentoanimalisti durante la protesta.



