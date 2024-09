Dossieraggio, chiesto l'arresto di Laudati-Striano. Il Gip dice no

La procura di Perugia ha chiesto l'arresto dell'ex pm Antonio Laudati e del tenente della Gdf Pasquale Striano nell'indagine sui dossieraggi confezionati attraverso accessi non autorizzati alla banca dati della Dia, ma il gip ha rigettato l'istanza.

La notizia, anticipata da "La Verità", è stata confermata all'ANSA. Alla luce della decisione del gip, la procura ha fatto ricorso al Riesame a metà luglio e l'udienza è stata fissata per il 23 settembre.

Nel rigettare la richiesta, il gip avrebbe confermato i gravi indizi di colpevolezza ma non le altre esigenze cautelari. Le indagini non sono concluse e ci sono accertamenti in corso.

