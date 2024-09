Un uomo di 36 anni è morto in un incidente sulla strada provinciale che unisce San Paolo di Civitate a San Severo, nel Foggiano. L'uomo era alla guida di una Bmw che, per cause da accertare, si è scontrata con un camion che stava trasportando un carico di pomodori. Il 36enne è morto sul colpo.



